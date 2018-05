Nissan lanceert geïntegreerd solar en stroomopslagsysteem in Groot-Brittannië

In de volgende jaren zullen meer woningen worden uitgerust met een batterijsysteem om energie op te slaan. Vanaf het moment dat de zogenaamde 'slimme energiemeter' zal worden uitgerold, wordt het voor eigenaars van zonnepanelen minder interessant om energie terug op het net te plaatsen. Vanaf dan zal het interessant worden om de plaatselijk geproduceerde stroom op te slaan in een batterij. Het "Nissan Energy Solar"-systeem biedt zowel zonnepanelen als een batterijsysteem aan in combinatie met een intelligente sturing zodat het energieverbruik zo efficiënt mogelijk wordt gestuurd. Lees: men zal voorkeur geven aan batterijstroom, waardoor de consument veel minder vaak stroom moet kopen via het net.

Bovendien zal de geproduceerde stroom niet langer aan het net worden afgegeven, wat financieel een stuk efficiënter is. De zonnepanelen zijn ook in staat om een elektrische auto zoals een Nissan Leaf op te laden. Nissan biedt de klanten een systeem met gebruikte batterijen (uit een Nissan Leaf) die nog perfect geschikt zijn voor huistoepassingen, maar de gebruiker kan ook (een stuk) van de batterij van de Leaf aanspreken. De constructeur geeft aan dat er ook voor de Belgische markt aan een vergelijkbaar systeem wordt gewerkt, maar er is nog geen concrete datum wanneer dit op de markt zou komen.(Belga)