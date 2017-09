Nissan lanceert elektrische pick-up

De pick-up versie van de Nissan e-NV200 zal ook in België worden aangeboden. Nissan onthulde een nieuwe pick-up versie van de volledig elektrische bestelwagen naar aanleiding van de dag van duurzame mobiliteit (26 september). Het voertuig is bedoeld om dagelijks te worden ingezet door gemeenten of door bedrijven die bijvoorbeeld instaan voor de groendienst.