Nissan lanceert de Navara Off-Roader AT32

Nissan meldt dat "de Navara OFF-ROADER AT32 nog betere terreincapaciteiten biedt dan ooit tevoren". Zijn standaardvoorzieningen omvatten onder meer de speciaal ontwikkelde wielophanging waarmee de bodemvrijheid met 20 mm is toegenomen, de bescherming van de belangrijkste componenten onder de wagenbodem en grotere banden.

Voor extreme offroadtrips zijn ook extra's leverbaar, zoals een snorkel waarmee de Navara door dieper water kan rijden, en een sperdifferentieel vooraan. De Nissan Navara OFF-ROADER AT32 werd ontwikkeld door Arctic Trucks, de gespecialiseerde IJslandse bouwer van 4WD-voertuigen voor de allerzwaarste terreinomstandigheden. De letters AT in de naam van deze speciale Navara staan voor Arctic Trucks en het getal 32 staat voor de diameter van de banden in inches. De aanpassingen aan de Navara OFF-ROADER AT32 zijn eveneens leverbaar op elke versie van de Navara Double Cab.

Net als elke lichte bedrijfsauto van Nissan wordt ook de Navara OFF-ROADER AT32 geleverd met vijf jaar of 160.000 km garantie, in combinatie met vijf jaar garantie van Arctic Trucks voor de toegevoegde nieuwe componenten. De Nissan Navara OFF-ROADER AT32 is nu te koop vanaf 42.120 euro (exclusief btw) en is in beperkte oplage beschikbaar.(Belga)