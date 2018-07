Nissan GT-R50 by Italdesign

Uitgangspunt was een productieversie van de Nissan GT-R NISMO. Het koetswerk oogt door tal van aanpassingen nog sportiever en de prestaties zijn van topniveau doordat de 3,8-liter V6 in deze speciale versie een topvermogen van 780 pk bereikt. Deze auto, die wellicht een voorproefje geeft van de volgende generatie van de GT-R, beleeft volgende maand zijn debuut in Europa.

Italdesign heeft een grote rol gespeeld bij het ontwerp, de ontwikkeling en de bouw van deze speciale GT-R, waarvan Nissan Design Europe in Londen en Nissan Design America het fraaie exterieur en interieur schetsten.

Onder de motorkap van de GT-R50 staat alles in teken van pure prestaties. NISMO heeft alle GT3-ervaring benut om de met de hand gebouwde 3,8-liter V6-motor naar een geschat vermogen te brengen van 780 pk en 780 Nm koppel. Verder ondergingen ook de transmissie, de ophanging en de remmen de nodige aanpassingen om dit geweld aan te kunnen. Hiermee wordt het echt uitkijken naar de nieuwe generatie van de GT-R.(Belga)