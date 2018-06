Nissan en Ital Design tonen nieuw prototype

"Het was de bedoeling om een GT-R 'without limits' te bouwen", stelt Alfonso Albaisa, hoofd van de Nissan designafdeling. Met dit model wil Nissan een halve eeuw GT-R modellen op Europese bodem vieren en voor Ital Design is het een manier om de 50ste verjaardag te vieren. Het resultaat is deze GT-R50 by Italdesign. De aanpassingen zijn over de ganse wagen merkbaar. De motorkap heeft een meer uitgesproken powerdome en de koplampen met ledtechnologie werden breder en lopen door tot aan de wielkast. Langs de flank valt ook op dat de daklijn werd verlaagd en het centrale gedeelte is nog langer, wat de wagen een erg gespierd uiterlijk geeft. Verder zien we goudkleurige toetsten aan de voorbumper, de luchtinlaten in de motorkap, de rand naast de achterruit en op de spiegelkappen. Achteraan zit ook een uit de kluiten gewassen vleugel die voldoende downforce genereert. Onder de motorkap lepelt Nissan de bekende 3.8 liter V6-motor die voor de gelegenheid werd opgevoerd tot 720 pk en 780 Nm aan koppel levert. Om dit vermogen aan te kunnen, werden tal van competitie-onderdelen gemonteerd. Er komt ook een gestuurde Bilstein Damp Tronic-demping en een aangepast remsysteem. (Belga)