Nissan Camper ook elektrisch

Beide modellen werden op het Salon van Madrid onthuld en ondergingen belangrijke aanpassingen aangezien ze volgens de groepssynergie de Renault Master als basis gebruiken. De nieuwe, ruimere NV300 Camper biedt slaapplaats aan vier personen. Daarvoor kan het dak opgelicht worden om een dubbel bed te gebruiken, terwijl twee andere personen kunnen slapen op de omgevormde zitbanken beneden. Aan boord kan er ook gekookt worden en zorgt een verwarming steeds voor een aangename temperatuur aan boord.

De e-NV200 biedt ongeveer dezelfde uitrusting, maar is iets compacter en biedt dus een milieuvriendelijke elektrische aandrijving. Dit is ook meer dan een prototype, want het model gaat weldra in productie bij de Spaanse specialist Bram. Zijn huidige gamma omvat reeds de Nissan NV200 met benzinemotor die ongeveer 30.000 euro kost. De prijs van de elektrische versie zal wellicht zo'n 10.000 euro hoger uitvallen. Dankzij de nieuwe batterij van 40 kWh, die al in de Leaf gebruikt wordt, biedt de e-NV200 een maximaal rijbereik van 280 km.(Belga)