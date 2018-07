Nissan bouwt miljoenste Juke

De Juke is het vierde model dat Nissan in zijn fabriek in het Engelse Sunderland produceert dat de mijlpaal van één miljoen exemplaren bereikt. Daarmee treedt de kleine crossover in de voetsporen van de eveneens erg populaire Qashqai. Gemiddeld rolt elke 105 seconden een nieuwe Juke uit deze fabriek. De miljoenste Juke is een Tekna-uitvoering in de kleur Vivid Blue - de nieuwste tint in het kleurengamma van de Juke.

De Nissan Juke staat bekend om zijn hippe styling. En met ingang van modeljaar 2018 biedt dit model nog meer keuzemogelijkheden om zowel het in- als exterieur aan te passen aan de smaak van de klant. Met alle opties en personalisatiemogelijkheden zijn er zo meer dan 23.000 uitvoeringen van de Juke mogelijk.

De Juke was de tweede crossover die Nissan in de Engelse fabriek produceerde, na de Qashqai. Hij ging in 2006 in productie en leverde een stevige bijdrage aan Nissans succes op de markt voor crossovers. Meer dan drie miljoen Qashqai's zijn er al in Sunderland gebouwd. Na de Qashqai, de Micra (2,4 miljoen exemplaren) en de Primera (1,5 miljoen) is de Juke het vierde model dat in dezelfde fabriek meer dan een miljoen keer is gebouwd.(Belga)