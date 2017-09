Nieuwe XC40 is van levensbelang voor Volvo Gent

'De XC40 is de allereerste Volvo in het segment van de compacte SUV's. Met de XC40 slaan we een nieuwe weg in en willen we de aantrekkingskracht van ons merk vergroten,' aldus topman Hakan Samuelsson eind vorige week bij de wereldpremière van de XC40. Die vormt een aanvulling op de bestaande XC60 en XC90. De onthulling van het nieuwe model had plaats in de designstudio van het Zweedse merk in Milaan. 'Omdat Milaan een van de meest avant-gardistische steden in Europa is op het vlak van mode, kunst, design en lifestyle.'

