Nieuwe VW Touareg puilt uit van technologie

Om te beginnen krijgt het nieuwe vlaggenschip van Volkswagen een Night Vision-systeem. Het gaat om een infraroodsysteem waarbij de camera warme objecten kan waarnemen. In de praktijk zal de auto mensen en dieren die zich voor de wagen vroeger kunnen 'zien' dan het menselijke oog.

Nog voor de bestuurder de mens of het dier in de gaten krijgt, licht op het dashboard een icoontje op om hem of haar herop te wijzen. De auto geeft vervolgens een lichtsignaal (via de actieve koplampen) als waarschuwing en om het 'object' ook voor de bestuurder zichtbaar te maken. Verder beschikt de grote VW SUV over vierwielsturing. Dat maakt de wagen enerzijds meer wendbaar bij het manoeuvreren, maar het zorgt ook voor een dynamischer stuurgedrag bij hogere snelheden.

Tot slot zorgen actieve stabilisatorstangen eveneens voor een koetswerk dat in alle omstandigheden neutraal blijft. Dit maakt de wagen niet alleen dynamischer om mee te rijden, het werkt ook comfort verhogend, want de meeste SUV-modellen hebben de neiging om flink te gaan overhellen in snellere bochten of fel te duiken bij het remmen. Door de elektromechanische koetswerkstabilisatie - die werkt op het 48 V systeem - blijft deze luchtgeveerde SUV altijd neutraal ten opzichte van het wegdek.(Belga)