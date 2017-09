Nieuwe Subaru Impreza

Onder de motorkap zit aanvankelijk enkel een 1.6 benzinemotor die in zijn basisversie 21.495 euro kost. Hij wordt echter uitgerust met de specifieke symmetrische vierwielaandrijving waarbij de constructeur vooral voor een lage constructie en een perfecte gewichtsverdeling zorgt. De torque vectoring in het differentieel zorgt er continu voor dat het vermogen op de meest ideale manier over de vier wielen wordt verdeeld. Dit resulteert in een exemplarisch veilig weggedrag, ook onder moeilijke rijomstandigheden. Verder kan de Impreza worden voorzien van een lineartronic-automaat met een continu variabele overbrenging (CVT). Net als al van andere Subaru-modellen wordt de Impreza ook voorzien van Eyesight-technologie. Tal van rijhulpsystemen gebruiken de data van de Eyesight-camera. Omdat die twee lenzen heeft, beschikt hij over een 'stereobeeld' en is het system in staat om afstand tot en snelheid van andere objecten in te schatten. Met de informatie van deze camera's kanmen systemen als noodstop assistent of een rijstrook assistent laten werken. Het grote voordeel is de prijs van deze technologie want twee camera's zijn voor de consument goedkoper dan een radarsysteem dat door heel wat concurrenten wordt gebruikt. (Belga)