Nieuwe spitstechnologie moet roetfilterfraude bestrijden

Er zijn twee verschillende types toestellen die getest worden. Het gaat om PN-meters (Particle Number), die de stofdeeltjes tellen, en PM-meters (Particle Mass), die de massa fijnstof meten. Uit onderzoek van GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs, bleek dat deze toestellen de roetfilterfraude het meest efficiënt kunnen bestrijden. De bestaande controlemethoden zijn ontoereikend en onnauwkeurig. 'De afwezigheid van een roetfilter maakt een enorm verschil van wel 90% meer uitstoot van roet', benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

De drie gewesten investeren samen 339.950 euro die ter beschikking worden gesteld van GOCA. Dankzij de investering kan er in elk gewest in minstens één keuringscentrum geëxperimenteerd worden met prototypes die tot dusver enkel in labo-omstandigheden getest werden. Binnen een half jaar moeten er 10.000 voertuigen gecontroleerd zijn met de meettoestellen. Daarna wordt duidelijk hoe duurzaam, nauwkeurig en functioneel ze zijn in reële werkomstandigheden.