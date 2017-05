Nieuwe Renault Mégane RS wordt onthuld tijdens F1 weekend

Voor de groep wordt het stilaan een traditie om tijdens deze GP een sportief model uit de groep voor te stellen. Eerder toonde men er al de productierijpe versie van de nieuwe Alpine. Deze keer gaat het om de snelste versie van de Mégane en deze RS zal te zien zijn in een zwart met geel koetswerk. De productieversie van dit model zal pas op de Frankfurt Motorshow in september worden onthuld. De voorbije generatie Mégane RS hebben hun eigenaars bijzonder veel technologisch vernuft gegeven. Deze supersnelle versies hadden recht op een specifieke stuurinrichting maar er was ook keuze tussen een Sport- of een Cup onderstel dat zo uit de racerij kwam. Uiteraard waren de ruim bemeten remmen van Brembo-makelij en werden binnenin Recaro-stoelen gemonteerd die ook bij extreem gebruik bijzonder veel steun bieden.

Verder wordt bij dergelijke RS-modellen ook de aerodynamica bijgevijld en gebruikt Renault Sport hier de expertise die ze opdeden in de F1. De exacte prestaties van de nieuwe telg worden vandaag nog niet gecommuniceerd maar de tweelitermotor zal in elk geval krachtiger zijn dan de uittredende versie die 275 pk levert. Volgend weekend zal F1-piloot Nico Hülkenberg de wagen voorstellen door hem over het stratencircuit van Monaco te sturen.(Belga)