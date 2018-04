Nieuwe Piaggio MP3 350 en 500 HPE

De nieuwe modellen herken je aan het nieuwe radiatorrooster en aan de ledverlichting rondom. Bij de nieuwigheden zien we eveneens aangepaste stuurgrepen, een gefumeerde voorruit die extra bescherming biedt en een comfortabeler zadel met een verbeterde rugsteun voor de duozit. De vernieuwde Piaggio MP3-modellen krijgen bovendien een nog vollediger uitrusting. Zo komt de Business-versie standaard met een TomTom Vio navigatiesysteem en de Sport-variante krijgt stuggere gasdempers en aangepaste schijfremmen.

Beide modellen worden zonder meerprijs uitgerust met ABS- en ASR (tractiecontrole). De Piaggio MP3 500 HPE beschikt bovendien over 10% extra vermogen (voortaan 41 pk) en een betere klank van de uitlaat, ook het verbruik blijft erg redelijk. De Piaggio MP3 350 HPE maakt voor het eerst gebruik van de bekende 350 cc motor die ruim 30 pk sterk is en die eerder al uitstekende diensten bewees in de Beverly 350 scooter met grote wielen. De nieuwe Piaggio MP3 350 Sport koop je vanaf 9.069 euro incl. BTW. De krachtiger MP3 500 HPE-modellen betaal je minstens 10.349 euro (MP3 500 Business HPE). De is net iets duurder met een prijskaartje van 10.749 euro. Naast deze nieuwe versies blijven de bestaande MP3-modellen (MP3 Yourban 300, MP3 300 en MP3 500) eveneens in het gamma.(Belga)