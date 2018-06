Nieuwe Peugeot 508 SW ook als hybride

Met zijn laag en dynamisch silhouet heeft de nieuwe Peugeot 508 SW een zeer atletisch design dat bijna even laag blijft als dat van de berline. Bovendien pakt hij al eerste break van een massaconstructeur uit met deuren zonder kader waardoor de lijn nog meer dynamiek krijgt.

De toegang tot de koffer verloopt handenvrij via de elektrische achterklep. Het laadvolume bedraagt 530 liter onder het bagagescherm en is goed aanwendbaar door de lage drempel en de regelmatige vorm van de koffer. Dankzij de Magic Flat functie kan men in een oogwenk de achterbank (1/3 - 2/3) neerklappen tot een ruimte van 1780 liter met een vrijwel vlakke vloer. Het interieur pakt ook uit met de recentste interpretatie van de Peugeot i-Cockpit.

Voor de aandrijving is er keuze uit de 1.6 benzinemotoren met 180 en 225 pk, en op diesel is er de 1,5 liter met 130 pk of de 2,0 liter met 160 of 180 pk voorzien. Al deze krachtbronnen voldoen uiteraard aan de nieuwe, strengere Euro6d Temp-normen. In de tweede helft van 2019 wordt het aanbod verder uitgebreid met een plug-in hybride variant. De nieuwe Peugeot 508 SW wordt in oktober in première aan het publiek voorgesteld op het Autosalon van Parijs en komt begin 2019 op de Europese markt.(Belga)