Nieuwe Opel Corsa GSi levert 150 pk

De motor wordt door een turbo beademd en de Corsa GSi kleeft als het ware aan het asfalt, met dank aan het OPC-onderstel. Dit is een erg sportieve versie die Opel voor de liefhebbers van het genre ontwikkelde. "Deze nieuwkomer zal de klanten overtuigen door zijn stuurprecisie en het uitstekende weggedrag en de erg performante remmen. Die zorgen voor een bijzonder korte remweg", stelt de constructeur uit Rüsselsheim.

Na de Insignia is deze Corsa - na de Insignia - het tweede model uit het Opel-gamma dat de GSi-badge mag dragen. Deze Opel Corsa GSi wordt aangedreven door een huiseigen Opel-motor, meebepaald de 1.4 liter turbomotor die 110 kW/ 150 pk levert en over een motorkoppel van 220 Nm beschikt.

Dit Duitse krachtpatsertje spurt in 8,9 seconden van 0 tot 100 km/u en hij laat meer dan overtuigende hernemingen optekenen. Hij herneemt in vijfde versnelling in 9,9 seconden van 80 naar 120 km/u. De topsnelheid bedraagt 207 km/u. Deze sportieveling is meteen bestelbaar en de prijzen starten vanaf 21.335 euro, exclusief btw.(Belga)