Nieuwe Opel Combo Life: geknipt voor gezinnen

Deze vijfde generatie Combo is gebaseerd op een volledig nieuw onderstel dat hij deelt met zijn neefjes bij PSA (de nieuwe Citroën Berlingo en de Peugeot Partner). Hij wil vooral ruim, praktisch en polyvalent zijn en er komt een korte versie (4,40 meter) en een lange variante (4,75 meter) en beide versies zijn beschikbaar met vijf of zeven zitplaatsen.

De wagen zet een grote stap vooruit op technisch vlak en komt bijvoorbeeld met rijhulpsystemen die we vandaag kennen uit het segment van de compacte SUV-modellen. Zo komt er een systeem dat monitort dat de bestuurder niet indommelt, een panoramische achteruitrijcamera, head-up display en IntelliGrip (zorgt voor extra tractie op gladde of besneeuwde ondergrond) en comfortelementen zoals verwarmde stoelen en zelfs een verwarmd stuur. Een bijkomend interessant rijhulpsysteem is de Flank Guard die de bestuurder bijstaat bij het manoeuvreren (tegen lage snelheid).

De nieuwe Combo biedt een koffer van 597 liter en met neergeklapte achterbank stijgt het laadvermogen tot 2.693 liter. Onder de motorkap van de Opel Combo Life komt een breed gamma motoren met diesel en benzineversies, voorzien van rechtstreekse inspuiting en drukvoeding. Ze worden aan manuele vijf- of zesversnellingsbak gelinkt en Opel voorziet ook een innovatieve achttrapsautomaat. De Opel Combo bestaat uiteraard ook in een versie met 2 of 3 zitplaatsen. De prijzen volgen in de loop van het eerste semester van dit jaar.(Belga)