Nieuwe McLaren BP23 sneller dan 390 km/u!

McLaren lanceert de BP23 nog dit jaar als nieuwkomer in de Ultimate Series. Veel is er momenteel nog niet bekend over dit model. Wel werd in Genève al verteld dat een V8 4.0 hybride voor de aandrijving zal zorgen. Net als in de McLaren F1 uit de jaren 90 zal ook hier de bestuurder centraal zitten, met naast zich twee passagiers. Bovendien zal de BP23 sneller zijn dan deze F1 die een topsnelheid van 243 mph of 391 km/u bereikte. McLaren liet weten dat dit de snelste wagen uit de merkgeschiedenis zal worden. Misschien zal de BP23 zelfs de kaap van 400 km/u doorbreken.

McLaren zal 106 exemplaren van de BP23 produceren, net evenveel als van de F1 destijds. Al deze wagens waren reeds verkocht bij de aankondiging van dit project eind 2016 en zullen door McLaren Special Operations naar de smaak van de eigenaars worden aangekleed en uitgerust. (Belga)