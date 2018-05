Nieuwe Master Maserati rijtrainingen

Het nieuwe 2018 Master Maserati programma is bedoeld voor bestuurders die meer uit hun auto willen halen. Ze worden begeleid door de beste Maserati-instructeurs en leren zo de fijne kneepjes van het rijden op een circuit of op onverhard in de nieuwste modellen uit het gamma.

In 2018 zijn diverse programma's beschikbaar: Master on track (verdeeld in de categorieën: Practice, Qualifying, Race en Championship), Master offroad (verdeeld in: Rally Shakedown en Rally Power Stage) en Master Incentive (voor groepen en bedrijven). De cursussen zijn zo opgezet dat ze deelnemers in alle veiligheid leren hoe ze een Maserati als een echte racepiloot kunnen besturen.

De Master Maserati evenementen worden gehouden op het circuit van Varano de' Melegari, wat op zo'n twintig kilometer afstand van de Italiaanse stad Parma ligt. De nieuwe offroadsectie ligt op een privéterrein en biedt tal van uitdagende paden met natuurlijke obstakels.

Tijdens de cursusdagen zijn alle Maserati-modellen beschikbaar: van het vlaggenschip Quattroporte tot de luxueuze Ghibli, en van de SUV Levante tot de sportwagens GranTurismo en GranCabrio. Iedere auto is uitgerust met telemetrie. De deelnemers en hun instructeurs kunnen zo de gemaakte ritten steeds analyseren en verbeterpunten aanwijzen.(Belga)