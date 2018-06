Nieuwe Hyundai Tucson is klaar voor elektrische aandrijving

De productie van de nieuwe Tucson zal nog deze maand worden opgestart en hij zal eveneens worden aangeboden met een mild hybride aandrijving die gebruikmaakt van een elektromotor op 48 V om het brandstofverbruik van de thermische motor te drukken. Dit is niet alleen het eerste model met deze technologie voor de Koreaanse constructeur, het is eveneens een vernieuwende technologie op de ganse automarkt.

De productie wordt binnenkort opgestart en de eerste modellen zouden reeds in de zomer op de markt komen. Het hybride aandrijfsysteem maakt gebruik van een tweeliter dieselmotor in combinatie met een lichte 48 V elektromotor. Die laatste haalt stroom uit een lithium-ion batterij van 48 Volt en 0,44 kWh. Men voorziet verder een starter/generator en een converter die bij laagspanning wisselstroom omzet in gelijkstroom.

Bij het accelereren levert het MHSG-systeem tot 12 kW vermogen waardoor het brandstofverbruik wordt gedrukt. Het systeem zorgt er zelf voor dat er wordt overgeschakeld tussen de assistentiemodus en de laadmodus om de batterij bij te laden (met de verbrandingsmotor, maar bij voorkeur tijdens het uitbollen of het remmen). Verder zal de elektrische aandrijving assisteren wanneer men langzaam versnelt of om extra vermogen te leveren bij forse acceleraties. Hyundai claimt een verbruikswinst en een reductie van de CO2-emissie tot 7%. Deze technologie zal in de toekomst ook op andere nieuwe dieselmotoren beschikbaar worden zoals de Smart Stream 1,6 l.(Belga)