Nieuwe Garmin zümo 396LMT-S

Garmin lanceert een nieuw navigatietoestel: de zümo 396 LMT-S. Het apparaat is stevig gebouwd en werd ontwikkeld voor avontuurlijke motorrijders. Deze GPS komt met een 4,3 inch groot aanraakscherm dat men ook makkelijk met handschoenen kan bedienen. Het zit in een nieuwe behuizing en het geeft ook gesproken rij-indicaties, er is gratis real-time verkeersinformatie en via het geïntegreerde wifi-ontvanger kan men software en kaartupdates uitvoeren zonder dat men het toestel aan een computer moet linken. Men kan ook makkelijk GPX-bestanden importeren en de gebruiker kan de route via tal van opties personaliseren zodat je ook het perfecte, bochtige traject kan uitstippelen voor nog meer rijplezier. Via het Automatic Incident Notifications kan het systeem een automatische noodoproep sturen naar vooraf ingestelde contacten, met inbegrip van de GPS-coördinaten. Deze zümo 396 LMT-S wordt geleverd met kaartdata van gans Europa en een bevestigingskit voor de auto. De verkoopprijs bedraagt 399,99 euro. De zümo 346 LMT-S is een identiek toestel, maar hier wordt enkel kaartinformatie van West-Europa geladen en een montagekit voor de auto is niet voorzien. Dit toestel kost 349,99 euro. Beide toestellen zijn meteen beschikbaar bij de Garmin-verdelers. (Belga)