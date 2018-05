Nieuwe Fiat 124 Spider S-Design

Bijna twee jaar geleden introduceerde Fiat de nieuwe 124 Spider, een roadster die in 2016 zijn 50-jarig bestaan vierde. De nieuwe generatie Fiat 124 Spider werd afgeleid van de Mazda MX-5. Behalve de motoren, wordt de volledige technologie overgenomen. Toch neemt de Fiat enkele stijlelementen over van de Spider uit 1966, die wordt aanzien als één van de mooiste Fiats aller tijden. De 124 Spider is nu ook beschikbaar als S-Design versie. Hij wordt bedacht met extra uitrusting zoals een rolbeugel, een A-stijl en spiegelkappen van gepolijst inox. Verder krijgt hij speciaal ontworpen 17-duims lichtmetalen velgen, een Italiaanse driekleur op de kofferklep en een rode band over het koetswerk voor een extra sportieve toets. Ook het interieur is royaal uitgerust met 4 airbags, automatische airco, radio met MP3-functie, USB-poort en 4 luidsprekers, lederen bekleding voor stoelen, stuur en dashboard met opvallende stiknaden. Verder heeft hij een snelheidsregelaar en een keyless systeem. De Spider beschikt ook over een automatisch dak, een dubbele verchroomde uitlaat en mistlampen. Deze Fiat 124 Spider S koop je vanaf 29.400 euro met mechanische zesversnellingsbak en voor de versie met zestrapsautomaat betaal je 31.400 euro.(Belga)