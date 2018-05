Nieuwe elektrische VW zal Neo heten

Volkswagen is al enige tijd bezig met de ontwikkeling van een compleet nieuw gamma elektrische voertuigen, waarvan reeds enkele prototypes onder de noemer I.D. Concept werden getoond. De eerste productiemodellen zouden al in 2019 op de markt komen, waarna een volledige 'roll out' van het gamma volgt in de komende jaren.

De eerste 100% elektrische Volkswagen van de nieuwe generatie wordt een compacte vijfdeurs in de stijl van bekende Golf en zal Neo heten. Hij zal gebruik maken van het nieuwe MEB-platform dat specifiek voor elektrische auto's werd ontworpen, en is uitgerust met een batterijpakket met een opslagcapaciteit tussen 60 en 110 kWh. Daarmee zou een rijbereik tot 400 kilometer en een sprint 0 naar 100 km/u in een goede 8 seconden mogelijk zijn. Als kers op de taart pakt de Neo ook uit met een fraaie strakke, futuristische look.(Belga)