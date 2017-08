Nieuwe Dacia Duster oogt aantrekkelijker

Sinds de lancering in 2010 werden meer dan een miljoen Dacia Duster modellen verkocht. Dacia wil aanknopen bij dit succes met de tweede generatie. Het koetswerk is herkenbaar en de basis is dezelfde maar we zien wel een nieuw en opvallend radiatorrooster waardoor de wagen breder oogt. De nieuweling maakt het verschil met led dagrijlichten die uit drie elementen bestaan. De hogere gordellijn geeft een robuuste look en de voorruit zit 10 cm meer naar voor en staat schuiner. Dit verlengt als het ware het interieur en het oogt beter. We noteren ook aluminium dakrails die samen met de aangepaste voorruit voor meer dynamisme zorgen. Dacia monteert ook 17-duimsvelgen met bredere wielkasten. Achteraan komen brede schouders voor extra interieurruimte. Verder ziet men uitgesproken horizontale lijnen en lichten die op de uiterste hoeken staan. Volgens de eerste info's zal hij ook comfortabeler zijn en oogt het interieur kwalitatiever. Vanaf 12 september weten we ook meer over de uitrusting en krijgen we de prijs van deze bijzonder interessante SUV.(Belga)