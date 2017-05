Nieuwe BMW M5 krijgt vierwielaandrijving

De G30-generatie van de 5 Reeks is al even op de markt en dus bleef het uitkijken naar de M5 die het aanbod traditioneel bovenaan afrondt. De onthulling van deze iconische sportieve variant zal normaal na de zomer plaatsvinden gevolgd door een marktlancering op het einde van het jaar of begin 2018.

BMW toonde zopas de eerste officiële plaatjes van zijn nieuwe M5, weliswaar met nog de nodige camouflagestickers op de wagen, en gaf enige belangrijke technische informatie vrij. Daaruit blijkt dat de nieuwe M5 op de vier wielen wordt aangedreven. Het gaat om een aangepast xDrive-systeem dat een optimale combinatie tussen grip en dynamiek moet verzekeren. Maar nog steeds kan gekozen worden voor enkel achterwielaandrijving. Een hele opluchting voor de diehards van de BMW M5 die vreesden dat de ziel van hun icoon definitief aan de duivel was verkocht.

Voor de aandrijving zorgt nog steeds een 4,4 liter V8 TwinPower gekoppeld aan een 8-trapsautomaat. Wel kreeg deze combinatie een stevige update zodat de power nog verder zal toenemen. Het exacte vermogen van deze krachtbron gaf BMW nog niet vrij, enkel werd al gecommuniceerd dat het gemiddeld verbruik een bescheiden 10,5 l/100 km zal bedragen. Maar je als weet dat de vorige M5 al 560 pk leverde en in 4,4 seconden van 0 tot 100 km/u sprintte, en de nieuwe versie uiteraard beter zal doen, wordt het uitkijken naar de exacte specificaties van de nieuwe BMW M5.(Belga)