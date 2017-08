Nieuwe BMW M5 krijgt 602 pk

De BMW M5 beleeft zijn grote première op het Autosalon van Frankfurt, maar nu reeds toont het Beierse merk de eerste plaatjes van zijn sportiefste berline uit de 5 Reeks. Die wordt uiteraard nog een stuk potenter dan de huidige topversie, de 462 pk sterke M550i. Onder de motorkap ligt namelijk een V8 4,4 liter-turbo die goed is voor 602 pk en 750 Nm. Die power wordt via een 8-trapsautomaat naar de vier wielen gesluisd, maar het voor de M5 specifieke xDrive-systeem heeft ook 2WD-stand om sportief driftend rijden nog steeds toe te laten.

De prestaties van de M5 modeljaar 2018 zijn niet mis met een sprint van 0 tot 100 km/u in 3,4 seconden, terwijl de kaap van 200 km/u in slechts 11,1 seconden wordt gerond. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, maar kan met het M Driver's Package oplopen tot 305 km/u!. Het gemiddeld verbruik zou 10,5 l/100 km bedragen, wat gezien het potentieel van deze wagen nog vrij gunstig is. Verder is het het vermelden waard dat de nieuwe M5 op 19 of 20" velgen staat en zo'n 100 kg lichter werd door het gebruik van onder meer koolstofvezel en titanium voor tal van onderdelen. De nieuwe BMW M5 komt in het voorjaar van 2018 op de markt. Tegen dan zal ook de prijs bekend zijn, die wellicht een eind boven de 100.000 euro zal uitstijgen.(Belga)