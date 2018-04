Nieuwe BMW M2 Competition

Heel wat liefhebbers van (erg) sportieve modellen zien de BMW M2 als de rechtstreekse opvolger van de eerste generatie BMW M3. Die oer-M3 kende destijds zijn gelijke niet, maar over de generaties heen moest hij inboeten aan karakter. De opeenvolgende modellen wonnen duidelijk aan vermogen, maar werden vooral zwaarder en minder speels.

Met deze M2 ging BMW duidelijk terug naar het originele recept, want dit werd een erg sportieve en performante berline met achterwielaandrijving, wat hem bijzonder dynamisch maakt. Deze M2 Competition van de constructeur uit München gaat wat dat betreft nog een stapje verder. Het vermogen van de 3.0 M Twin Power Turbo zescilinder-in-lijnmotor werd opgetrokken van 370 naar 410 pk en de koppelcurve verschuift van 456 naar 550 Nm. De BMW M spurt in 4,2 seconden van 0 tot 100 km/u als hij voorzien is van de M DCT-transmissie met dubbele koppeling. In combinatie met de manuele zesversnellingsbak duurt dit 4,4 seconden.

De constructeur geeft ook aan dat het koelsysteem werd aangepast, er komt ook een specifieke uitlaatlijn met twee elektronisch gestuurde kleppen en een nieuw (optioneel) remsysteem van M Sport. Je herkent dit laatste aan de grijze remzadels. Ook het interieur werd aangepast zodat dit nog sportiever oogt. De M2 Competition zal voortaan de bestaande M2 Coupé vervagen.(Belga)