Nieuwe BMW 3-Reeks betrapt in groene hel

De volgende generatie van de BMW-serie zal in de lente van 2019 op de markt komen en hij werd zopas gespot op de legendarische "Nordschleife" van de Nürburgring in West-Duitsland. Hoewel het nog om gecamoufleerde exemplaren ging, kunnen we ons een beeld vormen van de nieuwe 3-reeks. Vooral de bredere nieren vooraan - vergelijkbaar met die van de 5-serie - springen in het oog. Het nieuwe model krijgt ook een digitaal instrumentencluster en een aanraakscherm. Hij is ook iets langer dan zijn voorganger, maar hij weegt minder. Hij erft het CLAR-platform dat ook voor de 5-reeks wordt gebruikt. Dat betekent ook dat het onderstel en de remmen geen evolutie zijn van het actuele model. BMW belooft een gewichtsverdeling van 50/50 over beide assen en een zwaartepunt dat 10 mm lager ligt. Qua aandrijving zal deze "G20" een nieuwe viercilindermotor met verschillende vermogens bieden. Eén van die motoren wordt de krachtigste viercilinder die ooit in een standard-BMW werd gemonteerd. Verder zal dit model ook met drie- en zescilindermotoren op benzine en diesel worden aangeboden. Vanaf 2020 volgt er ook een volledig elektrische versie en de breakversie is voorzien voor 2019. (Belga)