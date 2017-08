Nieuwe benamingen bij Audi

De nieuwe aanduiding weerspiegelt het specifieke aandrijfvermogen en is van toepassing op auto's met verbrandingsmotoren alsook op E-tron-modellen met hybride-elektrische aandrijving. De referentiewaarde voor de nieuwe typeaanduidingen is het aandrijfvermogen van het betreffende model in kilowatt (kW). Daarbij verdeelt Audi zijn modellengamma in vermogensniveaus - vertegenwoordigd door tweecijferige combinaties.

Zo staat de cijfercombinatie '30' voortaan op de achterkant van die modellen die over een vermogen tussen 81 en 96 kW beschikken. '45' staat voor het vermogensbereik van 169 tot 185 kW. De vermogensklasse boven 400 kW vormt de top van het Audi-modellengamma. Hiervoor staat de cijfercombinatie '70'. De cijfers worden telkens aangevuld met de motortechnologie - m.a.w. TFSI, TDI, G-tron of E-tron.

De cijfercombinaties voor de vermogensaanduiding in het Audi-gamma nemen telkens in stappen van vijf toe en vertegenwoordigen de hiërarchie zowel binnen een modellenreeks als binnen het volledige merkgamma. Volgens de nieuwe terminologie reikt het spectrum voortaan van de Audi Q2 30 TFSI met 85 kW tot de Audi Q7 50 TDI met 200 kW. De sportieve S- en RS-topmodellen evenals de Audi R8 nemen een bijzondere plaats in het gamma in. Zij behouden hun klassieke benaming en verwijzen daardoor naar hun toppositie in het modellenaanbod van de constructeur uit Ingolstadt.(Belga)