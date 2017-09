Nieuwe autotesten zijn 'belangrijke stap' voor schonere lucht

De NEDC-test die tot nog toe werd gebruikt om het verbruik en de uitstoot van auto's te testen, was berucht omwille van de onrealistisch lage verbruiks- en CO2-cijfers die hij opleverde. Na het Volkswagen-schandaal kwam de introductie van nieuwe tests in een stroomversnelling, en vandaag (1 september) worden die nieuwe tests van kracht.

Topsnelheid

Automodellen zullen voortaan gehomologeerd worden op basis van de World Light Duty Test Protocol (WLTP). Die test is langer, de topsnelheid hoger en de remmanoeuvres worden bruusker, waardoor het verbruik van de auto en de CO2-uitstoot realistischer kunnen worden gemeten. De nieuwe test geldt voorlopig enkel voor nieuwe modellen, vanaf 1 september volgend jaar zullen ook bestaande modellen de WLTP-test moeten ondergaan.

Ook voor elektrische auto's heeft de nieuwe test belangrijke gevolgen, omdat het rijbereik realistischer zal worden weergegeven. Een auto die onder de NEDC-normen nog op een bereik van 400 kilometer afklokte, zal in de nieuwe test een realistischer bereik van rond de 300 kilometer halen.

De WLTP-test wordt aangevuld met een tweede test, de Real-Driving Emissions-test (RDE). Die meet de stikstofuitstoot en de vervuiling met fijnstof.

Enorme verbetering

De WLTP-test is een enorme verbetering ten opzichte van de oude NEDC-test, zegt de organisatie Transport & Environment (T&E) in een reactie. Maar het blijft wel een laboratoriumtest die geen betrouwbare weergave is van de werkelijke uitstoot in het verkeer. Die zou een vijfde hoger liggen. De RDE-test is wel een echte verkeerstest en kan volgens de organisatie een belangrijke bijdrage leveren aan de strijd tegen de stikstofuitstoot en de vervuiling met fijnstof.

'De lancering van de twee nieuwe tests is een mijlpaal in de strijd voor auto's die zich aan de milieuwetgeving houden, en tegen de sjoemelpraktijken die een hardnekkig probleem geworden zijn in de uitstoottests', zegt Greg Archer van T&E. 'Maar ze zijn ook geen wondermiddel, en moeten verder verfijnd worden. De nieuwe tests zullen alleen helpen om onze lucht schoner te maken en de klimaatverandering aan te pakken als er nieuwe, strengere uitstootnormen komen. De EU evolueert in de juiste richting maar er moet nog veel gebeuren om vuile diesels en gulzige benzinewagens de wereld uit te helpen.'