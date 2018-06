Nieuwe Audi A6 zet de puntjes op de i

Lange tijd was Mercedes-Benz de onaangevochten nummer één in het premiumsegment maar daar kwam vanaf de jaren negentig verandering in door toedoen van Audi en BMW. Sindsdien speelt het trio haasje-over. Afhankelijk van het model en het tijdstip wint de ene keer het ene merk, de andere keer het andere. Voor nu is de nieuwe Audi A6 best of class in zijn segment.