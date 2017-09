Nieuwe Alpina B5 BiTurbo in Knokke

Het belangrijkste onderdeel van de B5 is uiteraard de motor, het gaat om de jongste generatie van de 4,4 liter V8-motor. Deze bi-turbomotor levert hier 608 pk en dat is meer dan de "officiële" M5. Het koppel van 800 Nm is ook over een breed toerentalgebied beschikbaar. Met deze motor is de Alpina B5 BiTurbo één van de snelste luxeberlines maar hij geeft ook heel wat sportieve coupés het nakijken met een topsnelheid van 330 km/u. De spurt van 0 tot 100 km/u lukt in 3,5 seconden en hij tikt al na 11,4 seconden de 200 km/u markering aan.

Om alles in goede banen te leiden, kan de bestuurder rekenen op de xDrive-vierwielaandrijving en de ActiveDrive-vierwielsturing. Optioneel wordt achteraan ook een sperdifferentieel gemonteerd. Het Alpina-onderstel combineert extreme sportiviteit en absolute veiligheid door het onderstel iets te verlagen en een pneumatische demping op de achteras te voorzien. De specifieke actieve Bilstein-dempers werden exclusief ontwikkeld voor de B5 en die worden elektronisch aangestuurd. Om de sportieve beleving nog te vergroten, ontwikkelde Alpina een aangepaste uitlaatlijn die voor een diepe brom zorgt en de Alpina-identiteit ondersteunt.

Verder blijft het design sober en discreet maar de wagen straalt kracht uit omwille van de 20-duimsvelgen in Alpina Classic design en het koetswerk in Alpina-blauw of -groen. Uiteraard zijn ook andere kleuren uit het BMW en het BMW Individual koetswerk mogelijk. Naast de B5 BiTurbo zal in Knokke ook de D5 S versie met de 388 pk sterke dieselmotor te zien zijn.(Belga)