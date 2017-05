'Nieuw rijbewijs geen bewijs van rijwaardigheid'

'België is een zeer onveilig verkeersland. Dat is deels te wijten aan de lintbebouwing, de erbarmelijke staat van ons wegennet en slechte signalisatie maar deels ook aan onverantwoord rijgedrag en onaangepaste snelheid. Negen op de tien verkeersongevallen in ons land worden veroorzaakt door een menselijke fout.' Dat zegt Chris Vanhee, drijvende kracht achter ProMove dat sinds twintig jaar rijvaardigheidsopleidingen organiseert voor bedrijven én particulieren. 'Ruim driekwart van onze klanten zijn mensen die beroepshalve veel op de baan zijn en op kosten van hun werkgever een rijvaardigheidsopleiding komen volgen. Denk aan vertegenwoordigers, zorgverstrekkers, ambulanciers, gemotoriseerde politieagenten, chauffeurs van de Europese Commissie en directeurs van multinationals. De particuliere klanten zijn mannen en vrouwen, jong én oud, die overtuigd zijn van de noodzaak van een bijkomende rijvaardigheidsopleiding en bereid zijn daar 150 euro uit eigen zak voor te betalen.'

