Nieuw record voor Mercedes bestelwagens

Mercedes-Benz Vans heeft er een uitstekend eerste semester van 2017 opzitten want er werden niet minder dan 109.200 nieuwe voertuigen geleverd en dat is een verhoging van 8% vergeleken met diezelfde periode vorig jaar (176.200 stuks). Het is duidelijk dat deze Mercedes-tak voor het vijfde opeenvolgende jaar groeit.

Alle modellen van het gamma dragen bij tot deze fraaie resultaten. Ook de grote Sprinter werd 96.200 keer geleverd (+1%), de Vito deed het 14% beter met 52.500 stuks en de Vito MPV werd 24% meer verkocht (29.000 units) en dan hebben we het nog niet gehad over de Citan (neefje van de Renault Kangoo) die met 12.500 stuks een stijging van 5% realiseert.

De vooruitzichten voor 2017 zier er goed uit en het merk heeft vorig jaar oog de V-Klasse den de Vito in China gelanceerd en de verwachtingen zijn groot. Dit is immers wereldwijd de grootste automarkt. Bovendien zal Mercedes straks als eerste Europese premiummerk een pick-up lanceren, de X-klasse. Het is ook geen geheim dat het merk met de ster de laatste hand legt aan zijn nieuwe Sprinter. (Belga)