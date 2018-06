Nieuw infotainmentsysteem in Opels

Het merk uit Rüsselsheim is dankzij een nieuwe generatie infotainmentsystemen klaar voor deze volgende fase van connectiviteit en entertainment in de wagen. De systemen debuteren later dit jaar in de verschillende versies van het topmodel Insignia.

De nieuwe Multimedia en Multimedia Navi Pro infotainmentsystemen bieden niet enkel ultramoderne functies, maar zijn ook stijlvol en intuïtief. Klanten kunnen genieten van een tot 8 inch grote kleurenaanraakscherm. Daarnaast beschikt de bestuurder over een overzichtelijk informatiedisplay in hoge resolutie, dat kan worden uitgebreid met een optionele voorruitprojectie (Head-Up Display).

De verbinding kan verlopen via conventionele technologie zoals bluetooth of USB, of via een smartphone-integratie met Apple CarPlay of Android Auto. Naast de standaard AM/FM-radio is de topgeluidskwaliteit van DAB+ verkrijgbaar als optie. En er kunnen tot twee smartphones tegelijk worden verbonden. Indien verbonden met het internet via een smartphone, verzamelt Live Traffic verkeersinformatie van verschillende bronnen. De verkeersflow en -omstandigheden worden bijna in real time geüpdatet, en de navigatie houdt er rekening mee. Bijgevolg kan de bestuurder sneller en preciezer gewaarschuwd worden, en verloopt de navigatie vlotter.

Voor extra gebruiksgemak werd de interface uitgerust met een intuïtieve layout die rechtstreeks toegang geeft tot de hoofddomeinen (audio, telefoon, navigatie, ¿) vanop het startscherm. De bediening en veegbewegingen die doen denken aan een tablet zijn ergonomisch en eenvoudig in gebruik. Het Multimedia Navi Pro-systeem beschikt ook over geïntegreerde stembediening. Verder kunnen tot vijf bestuurders hun eigen profiel aanmaken, waardoor veelvuldige aanpassingen van de klimaatregeling tot de voorkeursinstellingen voor de geluidsinstallatie vermeden worden.(Belga)