Nieuw dirttrack circuit in Mettet

Het circuit van Mettet is zowat de bakermat voor de Supermotard, en in oktober 2018 wordt er de 32ste Superbiker georganiseerd. Dit bijzondere evenement heeft al motorrijders van over de hele wereld aangetrokken. Daarbij waren ook tientallen wereldkampioenen in de meest diverse disciplines. Ze schreven mee aan de geschiedenis van het asfaltcircuit in dit kleine Waalse stadje, Mettet, tussen de Samber en de Maas.

Mettet is sinds de oprichting van zijn permanente circuit het Belgische mekka voor snelheidsliefhebbers en de infrastructuur evolueert gestaag onder impuls van voorzitter Freddy Tacheny. Deze man is ook een scout voor jong talent en het was hem niet ontgaan dat steeds meer jonge piloten (ook Belgische) in het buitenland gingen trainen op dirt tracks. Deze discipline komt overgewaaid uit de VS. Het is een ovalen gravelcircuit waarop men met supermotard machines zonder voorrem rijdt. De piloten driften eigenlijk continu en ze halen een indrukwekkende hellingshoek.

Om aan de noden van GP-piloten te voldoen, wilde men in Mettet ook een dergelijk circuit aanleggen. Het ovaal werd ingehuldigd in bijzijn van burgemeester van Mettet Yves Delforge en werd gevolgd door een demonstratie met ervaren piloten. Eens het nieuwe circuit volledig zal afgewerkt zijn, komen er ook stages in deze spectaculaire en erg technische discipline. Wie wil, kan ook het bijhorende materiaal voor deze "Dirt Experience" huren. Het gaat dan om een aangepaste TM300 cc motor en uiteraard de veiligheidsuitrusting.(Belga)