Neuville en Hyundai steunen Rode Neuzen Dag

Toen Thierry ontdekte dat "Rode Neuzen Dag" kinderen en jongeren wil helpen die te kampen hebben met psychische problemen, was de keuze snel gemaakt. Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius, en is ontstaan vanuit de vaststelling dat één op de vijf Vlaamse jongeren met psychische problemen kampt, dikwijls met zware gevolgen. Dit initiatief wil daarom, met een stevige dosis humor, geld inzamelen voor een betere opvang en begeleiding van deze jongeren. Tienduizenden onder hen vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben.

Ook Thierry Neuville en zijn co-piloot Nicolas Gilsoul dragen het project een warm hart toe. Om die ondersteuning visueel kracht bij te zetten zal de Hyundai i20 R5 waarmee ze zullen deelnemen aan de Rally van Ieper, volledig in het Rode Neuzen Dag-thema getooid worden.

Het belangrijkste is natuurlijk dat de samenwerking ook geld in het laatje brengt voor deze actie. Op maandagmorgen 18 juni, tijdens de Qmusic ochtendshow bij Sam, Heidi & Wim, kondigde Thierry live aan een co-drive te veilen ten voordele van Rode Neuzen Dag. De hoogste bieder mag plaatsnemen naast Thierry in de stoel van de co-piloot voor een waanzinnige test met de i20 R5 in de omgeving van Ieper.(Belga)