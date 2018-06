Urbain Vandormael Expert autosector analyse

Na vertrek Audi-topman Stadler komt VW-voorzitter Pötsch in vuurlijn te liggen

Audi-topman Rubert Stadler achter de tralies: het nieuws van de dag werd gisteren nog naar de achtergrond verdrongen door de onderhandelingen op het hoogste niveau over het voortbestaan van de regering-Merkel én de rouw van de natie om het verlies van de Mannschaft tegen Mexico. Met één dag vertraging is het vertrek van Stadler wel voorpaginanieuws. Hij is immers de eerste VW-topman die in het dieselschandaal wordt gearresteerd.