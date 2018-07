Mulsanne W.0. Edition voor 100-jarig bestaan Bentley

In 2019 bestaat het Britse prestigemerk Bentley 100 jaar. Daarvoor werden de festiviteiten reeds ingezet door de Mulliner-afdeling die instaat voor speciale en exclusieve projecten van de constructeur. Voor de eeuwfeestviering bedacht men de Mulsanne W.0. Edition, met een duidelijke link naar de roots van het merk.

Walter Owen Bentley richtte het automerk namelijk in 1919 op en het is dus logisch dat hier een verwijzing naar komt. De beperkte reeks van 100 exemplaren draagt zijn naam en ook de hele aankleding van de limousine gebeurt in de stijl van de 8 Litre van weleer, met een zwarte Beluga koetswerklak en een rood Heritage Hide interieur voorzien van een champagnekoeler en een exclusieve glazenset. Verder werd ook een stukje van de krukas van de originele 8 Litre van Walter Owen in het interieur verwerkt.

De Bentley Mulsanne W.0. Edition wordt eind augustus tijdens de Monterey Car Week officieel voorgesteld. (Belga)