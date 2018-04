Motorhomes: de voor- en nadelen van een vakantiehuis op vier wielen

Overal waar de koers voorbijkomt, maken ze deel uit van het decor. Tientallen en tientallen campers zomen de weg af waarlangs het peloton voorbij flitst, vurige supporters die dagen op voorhand hun favoriete plaatsje zijn gaan uitzoeken, juichen vanop de eerste lijn hun kampioenen toe. Een wederkerend beeld dat we kennen van de Vlaamse voorjaarsklassiekers en Ronde van Frankrijk. Campers behoren evenzeer tot het decor van veldrit- en motocrosswedstrijden. De pompeuze motorhomes achter de boxen van de teams tijdens de Grote Prijs van België Formule One zijn van een andere orde, die kosten 1 miljoen euro en meer. De F 1-teams kijken op geen dollar min of meer om hun piloten te verwennen. Voor wieler- of motocrosskampioenen in wording is de situatie anders, hun ouders moeten zich soms in de schulden steken om een bescheiden camper te kopen waarin zoonlief zich na de koers kan douchen en opwarmen.

