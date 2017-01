Motoren worden veiliger

Zo voorkomen ABS-remmen dat de wielen blokkeren tijdens het remmen, sinds 2016 zijn ABS-remmen trouwens verplicht op alle motorfietsen en scooters vanaf 125 cc.

De meeste merken bieden inmiddels ook een stabiliteitscontrole (Motorcycle Stability Control). Die herkent aan de hand van gegevens over de snelheid, hellingshoek, acceleratie en remdruk gevaarlijke situaties en voorkomt dat de wielen blokkeren, wegglijden of doorslippen. De duurdere modellen kunnen ook uitgerust worden met schokdempers die zich tijdens het rijden elektronisch en automatisch aanpassen aan de weers- en wegomstandigheden, waardoor het rijcomfort maar ook de veiligheid verhogen.

Nieuw is het dodehoeksysteem dat in een straal van vijf meter rond de motor andere voertuigen detecteert die je als bestuurder moeilijk in het vizier kunt nemen. Een icoontje aan de zijspiegel waarschuwt de rijder voor naderend gevaar.