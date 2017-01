Motor- en scootersector boekt topjaar: 'Gevolg van mobiliteitsproblemen'

Dat blijkt uit cijfers van Febiac, de Belgische Federatie van de Automobiel- en Tweewielerindustrie. Febiac organiseert van 14 tot en met 22 januari het 95ste Auto-Moto-Van Salon in Brussels Expo. De motoren en scooters kregen een centrale ligging in Paleis 8.

Met een stijging van 8,2 procent was 2016 één van de beste jaren voor de motor- en scootersector van de afgelopen tien jaar. Worden de trikes en quads erbij geteld, dan is de stijging zelfs 11,3 procent en overschrijdt het eindtotaal voor 2016 de kaap van 25.000 stuks (25.507).

Scheefgetrokken

Er zijn echter twee fenomenen die de cijfers voor 2016 moeilijk vergelijkbaar maken met vorige jaren. Sinds deze maand is een nieuwe Europese regel in voege waardoor off-road quads als landbouwvoertuig ingeschreven worden en niet meer als quad. In ons land is het Europees verdeelcentrum van een van de grote merken daarvan, Bombardier, en veel van de bestaande voorraad is in de laatste maanden van vorig jaar ingeschreven om nog te kunnen profiteren van de status van 'motorfiets'.

Een tweede element is het plotse grote aantal inschrijvingen van Garia-golfkarretjes als motorfiets in West-Vlaanderen. 'Daardoor worden de cijfers van de inschrijvingen wat scheefgetrokken', zegt Stijn Vancuyck, adviseur gemotoriseerde tweewielers bij Febiac.

Mobiliteitsproblemen

Febiac denkt dat de stevige groei van het aantal inschrijvingen het gevolg is van de mobiliteitsproblemen in en rond de grote steden. 'Dat valt onder andere op te maken uit de hoge cijfers voor Antwerpen en Brussel en uit de keuze van de consument voor scooters', zegt Vancuyck. In de top tien van de best verkochte modellen staan bijvoorbeeld zes scooters. Het aandeel van 125 cc-scooters daarin is groot. Dat zijn vooral gemotoriseerde tweewielers die voor utilitaire verplaatsingen gebruikt worden (woon-werkverkeer).

Een andere verklaring is het groot aantal nieuwe modellen dat de laatste jaren is opgedoken. 'Dat geeft zin om te kopen, zeker in een tijd dat de financiële crisis van de afgelopen jaren getemperd is en dat spaargeld weinig oplevert', aldus Vancuyck.

Bij de motoren en scooters zijn het vooral de praktische modellen (scooters, basic motoren, trails) die het goed doen. Scooters nemen 30 procent van de nieuwe inschrijvingen in. De inschrijvingen van nieuwe bromfietsen daalden in 2016 met 10,7 procent tot 11.263 stuks.