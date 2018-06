Moto Guzzi V7 III Limited onthuld op Wheels & Waves

De V7 III Limited zal slechts in een beperkte oplage worden gebouwd, want de constructeur voorziet slechts 500 exemplaren. Hij maakt gebruik van klassieke chroomelementen in combinatie met moderne toetsen van carbon en aluminium. De motor maakt het verschil met een verchroomde benzinetank die bovenaan gedeeltelijk werd bekleed met leer en op de flanken zien robuuste zwarte emblemen. Verder maken de gegoten aluminium velgen het verschil, net als het klassieke zadel met bijzondere stiknaden. Op de spatborden wordt carbon gebruikt, net als op de laterale beschermkappen. Op de tankdop en bovenaan de voorvork staat het serienummer van de motor. Dit werd met lasertechnologie ingegraveerd in de bijzondere aluminiumlegering.

Met een prijskaartje van 10.250 euro is dit met stip de duurste V7. Voor zoveel geld had de constructeur uit Mandello del Lario wel de moeite kunnen doen om de dubbele tellers van de Special en de Milano te gebruiken. Het gebrek aan toerenteller is voor een motor van dit prijsniveau zeer ongebruikelijk. Zelfs al gaat het om een motor die je voornamelijk met lage en gemiddelde motorregimes rijdt. Bij dergelijke toerentallen klinkt de dwarsgemonteerde V-twin van 52 pk het mooist. Deze nieuwe V7 Limited kan men vanaf nu bestellen bij de Moto Guzzi-dealer. (Belga)