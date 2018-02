Moto Guzzi V7 III Carbon: aantrekkelijke beperkte serie

De Moto Guzzi V7 III Carbon neemt het authentieke design van de V7 over maar wordt voorzien van diverse carbon accenten. Hij komt met een kleiner voorspatbord maar ook de zijcovers werden met carbon afgewerkt. De V7 III Carbon komt in matzwarte lak in combinatie met rode accenten zoals de remzadels (Brembo), het merklogo op de tank en de cilinderkoppen.

De motor komt uiteraard uit Mandello en de kleppendeksels van de V-twin springen meteen in het oog. Er komt ook een gloednieuw zadel dat voor een hogere zithouding zorgt en bovendien werd afgewerkt met alcantara en rode stiknaden. De V7 III Carbon maakt ook het verschil met de specifieke tankdop, de ring rond de koplamp en de beschermkapjes van de inspuiters in zwart geanodiseerd aluminium.

Het is de enige fiets van de V7-gamma die in een beperkte en genummerde oplage wordt gebouwd. Het serienummer kan je overigens vinden op een embleempje op de voorvork. Deze V7 III Carbon is vanaf nu beschikbaar bij de dealer, er worden slechts 1.921 exemplaren gebouwd en hij kost 9.950 euro. Het productieaantal is een knipoog naar het geboortejaar van Moto Guzzi...(Belga)