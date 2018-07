Moto Guzzi Open House 2018

De Moto Guzzi-fabriek, die zich al sedert 1921 op dezelfde plek langs het Como-meer bevindt, ontvangt zijn fans voor een V-twin-feestje op vrijdag 7 september vanaf 15 uur. Die dag zal het ook mogelijk zijn het prachtige merkmuseum te bezoeken, waar tal van pareltjes staan te blinken zoals de legendarische V8 500cc GP-machine uit de jaren 50.

Zaterdag en zondag worden bezoeken georganiseerd langs de productielijnen en in de befaamde windtunnel ("Wind Gallery") in de fabriek. Verder kan men het hele weekend door de huidige gamma testen, met onder andere de V7 III. De organisatie voorziet ter plaatse food-trucks met uiteraard typisch Italiaanse culinaire specialiteiten. Tenslotte is ook de Moto Guzzi Shop met accessoires, uitrusting, kledij en gadgets voorzien van het Moto Guzzi-logo tijdens het hele evenement geopend.

Meer info vind je op www.motoguzzi.com.(Belga)