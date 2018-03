Morgan viert verjaardag met Plus 8 50th Anniversary Edition

De Morgan Motor Company stelde verscheidene nieuwigheden voor op het voorbije Salon van Genève, waaronder de Plus 8 50th Anniversary Edition die de krachtigste variant wordt van de rasechte, Engelse roadster. Onder de motorkap plaatsen de vaklui van Morgan meestal een V8, vaak een achtpitter van BMW. Op een halve eeuw tijd werden een goede 6.000 exemplaren van de Morgan Plus 8 gebouwd, waardoor deze wagens zeldzaam en gegeerd zijn bij liefhebbers van alternatieve bolides.

Het familiebedrijf besliste om een speciale 'verjaardagsreeks' van 50 stuks van het recentste model te maken. Daarin verzekert de atmosferische V8 4,8 liter BMW met 373 pk beestige prestaties en fantastische sensaties, aangezien het gewicht tot 1.100 kg beperkt blijft. Het wordt trouwens de laatste toepassing van deze krachtbron waarvan BMW de productie stopzet.

De Plus 8 "50th" wordt aangeboden als roadster en speedster, waarbij deze laatste de felblauwe lak van de originele Morgan MMC 11 krijgt. De velgen in retrostijl zijn verguld, net als de grille en tal van andere details. Verder krijgt de motorkap extra ventilatieopeningen om de achtcilinder beter te laten ademen. En in het interieur benadrukken specifieke tellers en een genummerd plaatje de exclusiviteit van deze reeks. Een detail: aan deze fraaie bolide hangt een prijskaartje van minstens 107.000 pond ¿ exclusief taksen.(Belga)