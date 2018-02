Mitsubishi toont vernieuwde Outlander PHEV in Genève

Deze versie komt in 2019 op de markt en is voor het eerst te zien op Europese bodem, de productieversie ervan zal al in de herfst van dit jaar op de markt komen. De constructeur heeft vandaag al 80 jaar ervaring met vierwielaandrijving en dit aandrijfsysteem is perfect te combineren met de (gedeeltelijk) elektrische technologie die we vandaag kennen. Deze nieuwe versie van de PHEV (modeljaar 2019) zal een vernieuwde aandrijflijn krijgen, het koetswerkdesign evolueert subtiel, je herkent het nieuwe model aan de verticale mistlampen en de koplampen met ledtechnologie.

Achteraan komt een iets grotere spoiler die de aerodynamica ten goede komt. Onder de motorkap wordt de 2.0 benzinemotor vervangen door een 2.4 die volgens de (zuinige) Atkinson cyclus draait. Deze viercilinder is niet alleen krachtiger maar draait vooral soepeler. De elektromotor op de achteras wordt eveneens 10% krachtiger en de batterijcapaciteit wordt opgetrokken met 15% tot 13,8 kWh, wat de elektrische autonomie moet vergroten.(Belga)