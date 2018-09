Mitsubishi Outlander PHEV komt verder op stroom

Je herkent de nieuwe versie aan de nieuwe grille en de dito koplampen die hem iets agressiever laten ogen. Hoewel je dit model niet op elke hoek van de straat tegenkomt, is het de best verkochte PHEV (Plugin Hybrid Electric Vehicle) in Europe en zelfs wereldwijd.

Het ziet er naar uit dat hij ook de komende tijd een succesvolle carrière tegemoet gaat, want de Japanse constructeur heeft de prijs van de wagen met ongeveer ?5.000 verlaagd in vergelijking met het uittredende model en wil op die manier een alternatief bieden voor consumenten die vandaag met een SUV op diesel rijden en op zoek zijn naar een alternatief. Deze Outlander is ook een van de weinige overblijvende PHEV SUV-modellen die nog volledig fiscaal aftrekbaar zijn. Sinds de facelift werd de capaciteit van de batterij opgetrokken tot 13,8 kWh en de tweeliter benzinemotor werd geruild voor een grotere 2.4 viercilinder die volgens de Atkinson-cyclus draait. Volgens dat principe levert de motor (iets) minder vermogen, maar hij is zuiniger en heeft een schonere emissie. In het geval van een hybride SUV is absoluut vermogen ook geen prioriteit.

De roeping van deze auto is veel ruimte en comfort te bieden voor een redelijk verbruik. Het normverbruik bedraagt 2 l/100 km. In de praktijk moet je deze wagen wel zo vaak als mogelijk opladen. Met één batterijlading kom je ongeveer 50 km ver, maar dankzij de benzinemotor is er geen stress over autonomie. De verbrandingsmotor kan overigens de batterij ook bijladen zodat je na een lange snelwegrit bijvoorbeeld emissievrij de stad van bestemming kan binnenrijden. De basisversie van deze Outlander PHEV is er al vanaf ? 39.990.(Belga)