Mitsubishi lanceert de Eclipse Cross

Deze Eclipse Cross wordt een SUV in het felbevochten C-segment. Hij is groter dan de ASX maar duidelijk compacter dan de Outlander. Mitsubishi zet in op een knus interieur met een degelijk afwerkingsniveau.

De constructeur voorziet ook een gloednieuwe benzinemotor. Het gaat om een 1.5 liter grote turboversie die 163 pk en 250 Nm aan trekkracht levert. De Eclipse Cross zal leverbaar zijn met een manuele zesversnellingsbak of met een automatische versnellingsbak met een continu variabele overbrenging (CVT). De klant krijgt - afhankelijk van het afwerkingsniveau - ook de keuze tussen voor- of vierwielaandrijving.

Verder zal de wagen leverbaar zijn met een dodehoekassistent, een adaptieve snelheidsregelaar en een parkeercamera die een 360°-beeld rond de wagen projecteert op het centrale scherm. De basisversie wordt de Invite en die zal vanaf 26.490 euro te koop zijn. Hij wordt nog voor het jaareinde bij de Belgische dealers verwacht.(Belga)