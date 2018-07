Mitsubishi krijgt nieuwe designer

Mitsubishi heeft een nieuwe designer in huis gehaald en dat is niemand minder dan Alessandro Dambrosio. Hij krijgt bij de Japanse constructeur de fucntie van designdirecteur bij de afdeling 'Advanced Design'. Hij staat aan het hoofd van de diverse designstudio's. De constructeur heeft twee ontwerpstudio's in Japan (Okazaki en Tokyo) en beschikt eveneens over een een Europees designcenter in Frankfurt, Duitsland.