Mini zet John Cooper Works GP onder de spots in Frankfurt

De Mini John Cooper Works modellen weerspiegelen vandaag het sportieve DNA van het merk dat over een aanzienlijk rallypalmares beschikt. Het toppunt van het succes blijft de overwinning in de rally van Monte Carlo in 1967 en dat is vandaag precies 50 jaar geleden. Dat is meteen de rechtstreekse aanleiding voor de ontwikkeling van dit prototype. We dachten dat we alles al gezien hadden bij Mini maar deze JCW GP Concept kan andermaal verrassen omwille van de spectaculaire look. Hij oogt expressiever dan ooit en zowel de voorvleugels al de achterpartij ogen bijzonder gespierd omwille van de aerodynamische koetswerkelementen (die ook een echte aerodynamische functie hebben). Mini geeft nog geen technische details vrij maar we gaan er van uit dat de constructeur het vermogen van de 2-liter motor voor deze GP-versie zal opvoeren tot 240 of 250 pk. De wagen werd ook verlaagd en hij rust op gigantische 19-duimsvelgen. Achteraan zie je dat de Union Jack vlag keurig werd geïntegreerd in de achterlichten, net zoals op de recent getoonde elektrische concept. Dit idee zou perfect overgenomen kunnen worden voor de volgende generatie Mini Hatch. Iiefhebbers van het genre kunnen al dromen van een productieversie met een beperkte oplage. Dat was ook het geval bij de vorige GP-modellen die in 2006 en 2012 werden gelanceerd. Dat zijn vandaag absolute collectors items geworden. (Belga)